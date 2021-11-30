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Австрия и Греция хотят штрафовать за отказ от вакцинации. Сумма может достичь 7200 евро

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30.11.2021, 17:15
Австрия и Греция хотят штрафовать за отказ от вакцинации. Сумма может достичь 7200 евро - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Граждане Австрии с февраля 2022 года, когда вакцинация от коронавируса в стране будет обязательной, могут заплатить за отказ от прививки до 7200 евро. Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на законопроект, который разрабатывает правительство. 

В документе указано, что австрийцев, которые откажутся вакцинироваться, вызовут в местную администрацию. Если обращение будет проигнорировано, то гражданину грозит штраф до 3600 евро. Последующие отказы станут основанием для взыскания штрафа в сумме 7200 евро.

Вакцинация в Австрии будет обязательна для всех, кто постоянно проживает на территории страны. Освобождаться будут люди по состоянию здоровья, беременные и дети до 12 лет.

В Греции также планируют вводить штрафы за отказ делать прививку от коронавируса, передает Reuters. Сумму в 100 евро могут заплатить граждане, которым старше 60 лет (средняя пенсия в Греции – 730 евро).

"Это цена, которую нужно платить за здоровье", – сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По информации властей, административные наказания за отсутсвие прививок будут применяться ежемесячно с 16 января. Всего в стране вакцинированы 63% граждан.

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Яна Катасонова
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австрия штраф вакцинация Греция коронавирус COVID-19
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