Австрия и Греция хотят штрафовать за отказ от вакцинации. Сумма может достичь 7200 евро

Граждане Австрии с февраля 2022 года, когда вакцинация от коронавируса в стране будет обязательной, могут заплатить за отказ от прививки до 7200 евро. Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на законопроект, который разрабатывает правительство.

В документе указано, что австрийцев, которые откажутся вакцинироваться, вызовут в местную администрацию. Если обращение будет проигнорировано, то гражданину грозит штраф до 3600 евро. Последующие отказы станут основанием для взыскания штрафа в сумме 7200 евро.

Вакцинация в Австрии будет обязательна для всех, кто постоянно проживает на территории страны. Освобождаться будут люди по состоянию здоровья, беременные и дети до 12 лет.

В Греции также планируют вводить штрафы за отказ делать прививку от коронавируса, передает Reuters. Сумму в 100 евро могут заплатить граждане, которым старше 60 лет (средняя пенсия в Греции – 730 евро).

"Это цена, которую нужно платить за здоровье", – сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По информации властей, административные наказания за отсутсвие прививок будут применяться ежемесячно с 16 января. Всего в стране вакцинированы 63% граждан.

26 ноября 2021 года ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, выявленный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из стран южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

28 ноября Евросоюз опубликовал рекомендации в связи с появлением нового штамма.

В Британии вступают в силу жесткие требования о ношении масок в общественных местах и транспорте – штраф до 6400 фунтов (7500 евро).

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Яна Катасонова

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