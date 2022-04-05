После огласки убийств в Буче русские будут пытаться скрыть следы преступлений – Зеленский

После того, как весь мир узнал о массовых жестоких убийствах мирных жителей российскими оккупантами в Буче, захватчики будут пытаться скрыть следы других своих преступлений. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 4 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Следует осознавать также и то, что после огласки массовых убийств гражданских в Киевской области оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлениям на другой территории нашего государства, куда они зашли", – сказал президент.

Он сообщил, что россияне уже запускают лживую кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе.

"Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой. Вероятно, теперь оккупанты будут пытаться скрыть следы своих преступлений. Они не сделали этого в Буче, когда отступали. Но на другой территории это возможно", – предупредил Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый нормальный человек в мире понимает, что именно Россия принесла войну и массовые смерти на украинскую землю.

"Есть множество доказательств того, что именно русские войска уничтожают мирные города. Похищают, истязают, убивают мирных людей", – сказал он.

Президент заявил, что российские пропагандисты и их руководители сейчас нарабатывают на приговор будущего трибунала.

Он напомнил о судьбе одного из идеологов нацизма, главного редактора еженедельника Дер Штюрмер – Юлиуса Штрайхера, который был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду.

"В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", – пообещал Зеленский.

Смотрите также: "Трибунал будет". Зеленский записал новое видеообращение: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.