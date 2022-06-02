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После опроса в Дії. Монастырский заявил, что у украинцев должно быть оружие для самозащиты

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 21:38
После опроса в Дії. Монастырский заявил, что у украинцев должно быть оружие для самозащиты - Фото
Денис Монастырский (фото: пресс-служба МВД)

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский убежден, что в законопроект об обороте гражданского оружия должны быть внесены изменения с учетом результатов опроса в сервисе "Дія", согласно которым 58,75% украинцев хотели бы иметь оружие "для личной защиты". Об этом он сказал во время телемарафона.

"На самом деле наши граждане выдержали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Это в массовом формате, потому что были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был очень большой вызов для всех нас", – сказал Монастырский.

По его словам, сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте.

Опрос, проведенный в "Діє", засвидетельствовал изменение отношения украинцев к вопросу оборота оружия, сказал министр. Год назад, когда аналогичные опросы проводились через соцслужбы, цифры были другими.

Монастырский сообщил, что сейчас в Раде готовится ко второму чтению законопроект об обороте гражданского оружия. "Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во второе чтение", – сказал он.

"То, что концепция владения оружием должна быть другой, то, что однозначно должно быть урегулировано на уровне закона оборот оружия – это однозначно. Моя личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", – добавил Монастырский.

Вадим Ребрина
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оружие Денис Монастырский
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