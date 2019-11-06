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После победы Зеленского негатива в ТСН стало меньше - Texty

После победы Зеленского негатива в ТСН стало меньше - Texty - Фото
Фото: texty.org.ua
06.11.2019, 16:35

Также издание выяснило, что внимание ТСН к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому распределялось неравномерно

Издание Тексти.org.ua выяснило, что после победы на президентских выборах Владимира Зеленского в выпусках ТСН на телеканале 1+1 стало меньше негатива. К такому выводу издание пришло в результате анализа сюжетов ТСН с помощью "тонального словаря".

Texty предположили, что изменение оценки жизни, которое украинцы демонстрируют в соцопросах после победы Зеленского, связано не столько с реальными событиями, сколько с "тем, что показывают на телеканалах".

Согласно результатам настоящего исследования, после первого тура президентских выборов, то есть с апреля, количество негатива в сюжетах ТСН уменьшилось.

При этом снижение процента заголовков с негативными словами в них происходило не постепенно, а имело отдельные "пики" во время различных политических событий.

Также издание выяснило, что внимание ТСН к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому распределялось неравномерно.

При этом фамилию Порошенко чаще вспоминали вместе со словами, которые вызывают негативные эмоции - в 30.8% от всех случаев. Фамилия Зеленского стоял рядом с негативными словами только в 18.6% случаев.

Ранее Зеленский обещал своим избирателям "деолигархизацию СМИ".

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Владимир Зеленский Петр Порошенко сми 1+1 тсн
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