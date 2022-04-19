После провала наступления на Донбассе у России будут три варианта действий – Арестович

Россия начала вторую фазу военных действий наступлением на Донбассе, но пока успеха не добилась ни на одном участке. Если ее наступление провалится и в целом, то у Кремля будет выбор из трех сценариев для следующей фазы войны. Их перечислил в очередном видеобрифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Первый сценарий – россияне будут удерживать захваченные территории, так как истратят к тому моменту все свои оперативные резервы для наступления.

Второй сценарий – они могут "убраться с нашей территории".

Третий сценарий – Россия снова попытается перейти к мирным переговорам.

"Мы посмотрим, но напомню: президент Зеленский уже говорил, что если они добьют Мариуполь, то после этого мирных переговоров может и не быть, – сказал Арестович.

После этого, утверждает он, основным направлением для Украины будет полное уничтожение противника с опорой на западную военную помощь.

Сергей Бережной

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