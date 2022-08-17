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После расследования УП в ГБР решили изучить, законно ли "батальон Монако" пересек границу

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 18:06
После расследования УП в ГБР решили изучить, законно ли
Скриншот из видео УП

Госбюро расследований решило изучить, законно ли пересекли границу украинские олигархи, фигурировавшие в выпущенном вчера журналистском расследовании Украинской правды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Вчера вечером УП опубликовала фильм "Батальон Монако", героями которого стали разыскиваемый Интерполом Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, крупный застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие. Журналисты говорят, что в Монако, Монте-Карло и Ницце сконцентрировалось "неприлично много украинских VIP-беженцев".

Сегодня в ГБР заявили, что начали досудебное расследование по факту выезда военнообязанных граждан Украины в Монако во время российской агрессии.

В рамках уголовного производства сотрудники ГБР хотят исследовать обстоятельства пересечения украинской границы фигурантами расследования УП, а также роль и место в этом процессе должностных лиц в правоохранительных органах.

  • В сентябре 2019 года против Жеваго было открыто уголовное производство о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн. 3 декабря 2019 года он был объявлен Украиной в международный розыск. 15 июля 2021 года Интерпол объявил его в розыск по делу по растрате $113 млн.
  • 23 марта 2022-го ГБР сообщило, что Суркисы выехали из Украины с большой суммой наличных. 

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гбр братья Суркис Константин Жеваго Левочкин Вадим Столар
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