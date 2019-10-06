После разведения в Золотом останется украинская полиция - Троян

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Несмотря на анонсированное разведения военных сил вблизи Золотого Луганской области, украинские полицейские продолжат нести службу в городе. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вадим Троян во время встречи с жителями Золотого, сообщает пресс-служба МВД.

Также украинская полиция останется в селе Екатериновка.

"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - сказал Троян.

По его словам, в Золотом-4 будет организован личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником.

Троян отметил, что после разведения в Станице Луганской силы полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы "в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан".

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского начнется в понедельник, 7 октября.

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