В Минобороны рассказали, как будет происходить разведение войск

Разведение войск на отдельных участках линии соприкосновения в Донбассе будет происходить на один километр от линии в зеркальном порядке и только после семи дней полного прекращения огня. О порядке разведения войск сообщили в Минобороны.
Силы будут разведены на участке линии разграничения в три километра. Всего она составляет 410 км.
ВСУ технически готовы к процессу разведения, сообщили в министерстве.
Основным условием начала этого процесса в Минобороны назвали соблюдение режима прекращения огня на указанном участке в течение семи дней.
Процесс разведения будет происходить в два этапа: первый - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и разминирование территорий.
Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается, отметили в Минобороны.
При этом, сообщает министерство, ВСУ будут продолжать оказывать помощь и обеспечивать защиту мирного населения, а в случае возвращения боевиков на прежние позиции "будут действовать адекватно".
Сейчас в Станице Луганской, по информации Минобороны, отведен личный состав, продолжается демонтаж инженерных сооружений. То же самое вскоре будет происходить в Золотом и Петровском.