В Минобороны рассказали, как будет происходить разведение войск

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)

Разведение войск на отдельных участках линии соприкосновения в Донбассе будет происходить на один километр от линии в зеркальном порядке и только после семи дней полного прекращения огня. О порядке разведения войск сообщили в Минобороны.

Силы будут разведены на участке линии разграничения в три километра. Всего она составляет 410 км.

ВСУ технически готовы к процессу разведения, сообщили в министерстве.

Основным условием начала этого процесса в Минобороны назвали соблюдение режима прекращения огня на указанном участке в течение семи дней.

Процесс разведения будет происходить в два этапа: первый - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и разминирование территорий.

Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается, отметили в Минобороны.

При этом, сообщает министерство, ВСУ будут продолжать оказывать помощь и обеспечивать защиту мирного населения, а в случае возвращения боевиков на прежние позиции "будут действовать адекватно".

Сейчас в Станице Луганской, по информации Минобороны, отведен личный состав, продолжается демонтаж инженерных сооружений. То же самое вскоре будет происходить в Золотом и Петровском.