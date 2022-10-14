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После войны многое в мировой военной науке, тактике и стратегии будет изменено – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 17:08
После войны многое в мировой военной науке, тактике и стратегии будет изменено – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

Российско-украинская война изменит многое в военной науке о стратегии и тактике боевых действий – в зависимости от того, как будет в дальнейшем продвигаться война. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Начальника ГУР спросили, насколько, по его мнению, в мировых рейтингах вырастут или уже выросли украинские военнослужащие, смогут ли они стать в будущем одними из лучших инструкторов для других армий мира, и попадут ли украинские военные в мировые учебники по эффективной тактике.

"После этой войны однозначно много чего из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будет изменено – исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистов хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все типы вооружения", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что сейчас ни у кого в мире нет большего опыта, чем у украинской армии, и в этом "ни у кого нет сомнений".

"Как бы там ни было, мы имеем дело с достаточно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, двигается вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе и ближе", – сказал Буданов.

  • Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации и считает это "подарком" для Украины.
  • В конце сентября он прогнозировал, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го ВСУ войдут в Крым. 
Оксана Житнюк
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война разведка гур стратегия тактика Кирилл Буданов военная наука
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