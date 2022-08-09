После вторжения в Украине резко возросло негативное отношение к Сталину – опрос КМИС

В июле 2022-го только 5% украинцев сказали, что положительно относятся к советскому диктатору Иосифу Сталину, а 64% заявили о негативном отношении. За год этот показатель вырос на 26%, говорится в результатах соцопроса КМИС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Социологи отметили, что еще до Революции достоинства к Сталину положительно относились только 23% украинцев. Однако негативное отношение к Сталину тогда еще не доминировало (37%). До 2021 года ситуация существенно не менялась. Сейчас же, после полномасштабного вторжения России, общественное мнение населения кристаллизовалось: теперь большинство украинцев – 64% – негативно относятся к Сталину. Только 5% – положительно (еще 23% – равнодушны).

Опираясь на данные российского Левада-Центра, в КМИС отметили, что в России между 2012 и 2019 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 59% (и сейчас, скорее всего, показатели не ниже).

Социологи подчеркнули, что данные по россиянам за 2022 год недоступны, поэтому для иллюстративности указано "59+", поскольку динамика за предыдущие годы свидетельствует, что с высокой вероятностью сейчас положительное отношение к Сталину в РФ еще выше.

Собственный опрос КМИС проводился по телефону с 6 по 20 июля среди 2000 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме территорий, оккупированных до 24 февраля 2022-го. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность в опросе не превышала бы 2,4%, но социологи подчеркнули, что в этот раз доля опрошенных на временно оккупированных после 24 февраля территориях составила всего 0,2% из-за того, что агрессор отключает связь. Тем не менее в КМИС считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

Результаты опроса КМИС и российского Левада-Центра в июне 2021-го: 56% россиян скорее всего или полностью согласны с тем, что "Сталин – великий вождь", в Украине эта цифра равнялась 16%. При этом в 2019 году количество поклонников Сталина в России составляло 70%, а в Украине – те же 16%.

Читайте также: Половина украинцев относят себя к ПЦУ, а к УПЦ Московского патриархата – только 4%: опрос

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.