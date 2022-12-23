После "юбилея" армия России потеряла еще 550 военных – сводка
Украинские военные уничтожили еще 550 российских военных через день после того, как потери армии России перевалили за 100 000 уничтоженными. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 23 декабря армия России потеряла:
личного состава ‒ около 100 950 (+550) человек ликвидировано,
танков ‒ 3005 (+2),
боевых бронированных машин ‒ 5986 (+5),
артиллерийских систем ‒ 1984 (+6),
РСЗО ‒ 414 (+1),
средств ПВО ‒ 212 (0),
самолетов ‒ 283 (0),
вертолетов ‒ 267 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1698 (5),
крылатых ракет ‒ 653 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4622 (+7),
спецтехники ‒ 178 (0).
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