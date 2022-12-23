UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После "юбилея" армия России потеряла еще 550 военных – сводка

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 08:17
После
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожили еще 550 российских военных через день после того, как потери армии России перевалили за 100 000 уничтоженными. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 24 февраля по 23 декабря армия России потеряла:

личного состава ‒ около 100 950 (+550) человек ликвидировано,

танков ‒ 3005 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 5986 (+5),

артиллерийских систем ‒ 1984 (+6),

РСЗО ‒ 414 (+1),

средств ПВО ‒ 212 (0),

самолетов ‒ 283 (0),

вертолетов ‒ 267 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1698 (5),

крылатых ракет ‒ 653 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4622 (+7),

спецтехники ‒ 178 (0).

Читайте также: Россия готовит оборонные позиции у перешейка в Крыму, ВСУ уничтожили центр БПЛА – Генштаб

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России войска РФ ВСУ убитые потери генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 