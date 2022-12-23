После "юбилея" армия России потеряла еще 550 военных – сводка

Украинские военные уничтожили еще 550 российских военных через день после того, как потери армии России перевалили за 100 000 уничтоженными. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 23 декабря армия России потеряла:

личного состава ‒ около 100 950 (+550) человек ликвидировано,

танков ‒ 3005 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 5986 (+5),

артиллерийских систем ‒ 1984 (+6),

РСЗО ‒ 414 (+1),

средств ПВО ‒ 212 (0),

самолетов ‒ 283 (0),

вертолетов ‒ 267 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1698 (5),

крылатых ракет ‒ 653 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4622 (+7),

спецтехники ‒ 178 (0).

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Марко Сировой

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