Россия готовит оборонные позиции у перешейка в Крыму, ВСУ уничтожили центр БПЛА – Генштаб
Армия России готовит оборонные позиции между Красноперекопском и Джанкоем, а в Беларуси военкоматы проверяют приписников. Украинские военные отбили ряд атак и уничтожили центр беспилотников армии РФ, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Действия врага
В Крыму оккупанты создают инженерное оборудование оборонных позиций вдоль дороги Красноперекопск – Джанкой.
Читайте также: Зеленский о Крыме: Все увидят начало операции. У общества есть желание воевать за него
В Беларуси военкоматы проверяют приписной состав, особое внимание отдают старшим офицерам. Наступательных группировок у северных границ Украины не выявлено.
Из-за значительных потерь в Бердянске оккупанты обустроили госпиталь на базе отдыха. В этом же городе они размещают личный состав на турбазах.
Действия сил обороны
Авиация нанесла восемь ударов по скоплениям сил и техники оккупантов, уничтожила три ЗРК и один центр беспилотников.
Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами и восемь районов скопления живой силы оккупантов.
Украинские военные отбили атаки в районах:
– Высокого Сумской области и Хатнего Харьковской;
– Стельмаховки, Андреевки, Надии, Макеевки, Площанки, Червонопоповки Луганской области;
– Новоселовки, Ямполевки, Яковлвевки, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Нью-Йорка, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
Читайте также: Оккупанты в Крыму боятся десанта ВСУ, минируют Сакский район, роют окопы – фото ГУР
Комментарии