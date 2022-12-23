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Россия готовит оборонные позиции у перешейка в Крыму, ВСУ уничтожили центр БПЛА – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 07:29
Россия готовит оборонные позиции у перешейка в Крыму, ВСУ уничтожили центр БПЛА – Генштаб - Фото
Оккупанты (Фото: EPA)

Армия России готовит оборонные позиции между Красноперекопском и Джанкоем, а в Беларуси военкоматы проверяют приписников. Украинские военные отбили ряд атак и уничтожили центр беспилотников армии РФ, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Действия врага

В Крыму оккупанты создают инженерное оборудование оборонных позиций вдоль дороги Красноперекопск – Джанкой.

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Россия готовит оборонные позиции у перешейка в Крыму, ВСУ уничтожили центр БПЛА – Генштаб

В Беларуси военкоматы проверяют приписной состав, особое внимание отдают старшим офицерам. Наступательных группировок у северных границ Украины не выявлено.

Из-за значительных потерь в Бердянске оккупанты обустроили госпиталь на базе отдыха. В этом же городе они размещают личный состав на турбазах.

Действия сил обороны

Авиация нанесла восемь ударов по скоплениям сил и техники оккупантов, уничтожила три ЗРК и один центр беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами и восемь районов скопления живой силы оккупантов.

Украинские военные отбили атаки в районах:

– Высокого Сумской области и Хатнего Харьковской;

– Стельмаховки, Андреевки, Надии, Макеевки, Площанки, Червонопоповки Луганской области;

– Новоселовки, Ямполевки, Яковлвевки, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Нью-Йорка, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

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Марко Сировой
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