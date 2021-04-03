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После заседания СНБО отстранили более 100 работников таможни

03.04.2021, 08:10
После заседания СНБО отстранили более 100 работников таможни - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

После заседания СНБО, на котором ввели санкции против лиц, которых связывают с контрабандой, от работы отстранили более 100 таможенников. Об этом сообщает пресс-центр Гостаможслужбы.

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В Гостаможслужбе заявили, что меры принимаются против должностных лиц таможенных органов, которые "могут быть причастны к коррупционным действиям".

Отмечается, что в списке отстраненных после заседания СНБО – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Всего в территориальных органах Гостаможслужбы отстранены:

В Одесской таможне – 22 работника;

В Закарпатской –  23;

В Киевской –  8;

В Волынской –  23;

В Галицкой –  46;

В Буковинской –  три.

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Марк Сировой
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снбо санкции таможня контрабанда гостаможслуба
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