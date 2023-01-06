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Последствия для РФ за попытку аннексии Донбасса продлятся намного дольше войны – союзники

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 10:07
Последствия для РФ за попытку аннексии Донбасса продлятся намного дольше войны – союзники - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

После попытки российского диктатора Владимира Путина объявить осенью 2022 года временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей российскими, издержки на их удержание для РФ вырастут и продлятся "намного дольше", чем длится война. Так считают в разведке Минобороны Великобритании.

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31 декабря 2022 года Кремль "официально" включил незаконные вооруженные формирования российских террористических организаций ЛНР и ДНР в состав вооруженных сил России.

Туда вошли созданные в 2014 году на востоке Украины так называемые 1 армейский корпус ДНР и 2 армейский корпус ЛНР.

Между тем, отмечают в разведке союзников, статус и идентичность оккупированных территорий "по-прежнему вызывают разногласия в российской системе".

"Еще до вторжения в феврале 2022 года на эти территории тратилась значительная часть российских финансов. Теперь <...> они, скорее всего, повлекут за собой большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше нынешней фазы конфликта", – спрогнозировали в разведке МО Британии.

  • До полномасштабного вторжения РФ неподконтрольные Украине территории на востоке по минским соглашениям официально называли "отдельными районами Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО).
  • Теперь (и тогда также) это просто временно оккупированные Россией территории.

Читайте также: "Меня не волнует распад России". Экс-посол США в Москве напомнил – оккупация продолжается 

Євген Пилипенко
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