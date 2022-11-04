Посол Британии: Дела у России идут не очень хорошо. Жду хитрых контратак ВСУ
04.11.2022, 12:23
Мелинда Симмонс (фото - пресс-служба Кабмина)
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс ожидает более хитрых украинских контратак на фоне проблем армии России. Об этом она сказала в интервью The Guardian.
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"У России дела идут не очень хорошо. Сейчас они находятся в оборонительной позиции", – сказала Симмонс.
Она ожидает "более хитрых, хорошо спланированных" украинских контратак.
При этом Симмонс считает, что война продлится еще довольно долгое время.
- По данным Генштаба, армия РФ пытается атаковать на трех направлениях на Донбассе, а также сдерживать ВСУ.
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