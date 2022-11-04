Посол Британии: Дела у России идут не очень хорошо. Жду хитрых контратак ВСУ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс ожидает более хитрых украинских контратак на фоне проблем армии России. Об этом она сказала в интервью The Guardian.

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"У России дела идут не очень хорошо. Сейчас они находятся в оборонительной позиции", – сказала Симмонс.

Она ожидает "более хитрых, хорошо спланированных" украинских контратак.

При этом Симмонс считает, что война продлится еще довольно долгое время.

По данным Генштаба, армия РФ пытается атаковать на трех направлениях на Донбассе, а также сдерживать ВСУ.

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Марко Сировой

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