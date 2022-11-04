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Посол Британии: Дела у России идут не очень хорошо. Жду хитрых контратак ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 12:23
Посол Британии: Дела у России идут не очень хорошо. Жду хитрых контратак ВСУ - Фото
Мелинда Симмонс (фото - пресс-служба Кабмина)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс ожидает более хитрых украинских контратак на фоне проблем армии России. Об этом она сказала в интервью The Guardian.

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"У России дела идут не очень хорошо. Сейчас они находятся в оборонительной позиции", – сказала Симмонс.

Она ожидает "более хитрых, хорошо спланированных" украинских контратак.

При этом Симмонс считает, что война продлится еще довольно долгое время.

  • По данным Генштаба, армия РФ пытается атаковать на трех направлениях на Донбассе, а также сдерживать ВСУ.

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Марко Сировой
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ВСУ война армия рф мелинда симмонс войска россии
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