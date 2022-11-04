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РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, ВСУ отбивают атаки: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 07:24
РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, ВСУ отбивают атаки: сводка Генштаба - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Минобороны)

Армия России наступает на трех направлениях на Донбассе, силы обороны Украины отбили атаки в районе шести населенных пунктов Донецкой области, а также на разных направлениях отработали по оккупантам авиацией, артиллерией и ракетами. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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РФ пытается удержать захваченное и сдержать украинских военных на отдельных направлениях. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За сутки украинские военные отбили атаки в районах Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки Донецкой области.

РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, ВСУ отбивают атаки: сводка Генштаба

Украинская авиация за сутки нанесла 21 удар. Под поражение попали 20 районов скопления техники и позиция средств противовоздушной обороны. Украинская ПВО сбила три беспилотника Shahed-136.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре района скопления сил и техники, склад боеприпасов. Станцию радиоэлектронной разведки, минные заграждения и другие важные объекты врага.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс армия рф генштаб войска россии
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