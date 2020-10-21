Посол ЕС в Украине выступил полностью на украинском языке и процитировал Стуса

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас выступил на заседании в Кабмине – говорил на украинском языке и цитировал Василия Стуса. Ему бурно аплодировали

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас на заседании в Кабмине выступил полностью на украинском языке, заявив, что он выполнил прошлогоднее обещание. Об этом он заявил во время заседания правительства, которое транслировалось в YouTube.

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"Когда я принимал участие в заседании правительства в прошлом году, я пообещал, что в следующий раз буду выступить на украинском языке. Вот выполняю свое обещание", – сказал Маасикас, выступая на заседании, посвященном Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам Маасикаса, это Соглашение об ассоциации является "наиболее комплексным и амбициозным договором, который когда-либо подписывал ЕС со страной-партнером".

Позже Маасикас заявил, что иногда в Украине и за ее пределами "звучат голоса, ставящие под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выборы, якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике и прочее": "Могу сказать на это только одно – украинскому народу виднее. По словам Василия Стуса, нет больше возврата к давнему, прошлому, старому. Ради будущего Украины как стабильной, демократической и богатой европейской страны мы продолжаем работать на этом выбранном пути".

Летом 2019 издательство Vivat опубликовало книгу о суде над поэтом-политзаключенным Стусом, написанную журналистом и историком Кипиани. В книге фигурировал Медведчук: он был выбран госадвокатом, чтобы представлять интересы Стуса в суде.

После выхода книги Медведчук подал в суд на Кипиани, Vivat и ЧП "Юнисофт" о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовал "опровержения недостоверной информации".

Он не согласен с некоторыми фрагментами, где указано, что его отец был немецким полицаем, а сам он – агентом КГБ, который поддерживал обвинения против Стуса.

19 октября 2020 года суд постановил удалить упоминания о Медведчуке из книги о деле Василия Стуса.

Владислав Сердюк

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