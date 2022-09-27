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Посол Германии не знает о требованиях ее страны к Украине по применению немецкого оружия

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 21:56
Посол Германии не знает о требованиях ее страны к Украине по применению немецкого оружия - Фото
Анка Фельдгузен (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала, что она не слышала, чтобы ее страна выдвигала Украине требования по использованию немецкого вооружения для контрнаступления на такие временно оккупированные территории как Крым. Об этом она сказала в интервью Европейской правде.

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"Я, как и вы, читала о якобы требованиях других партнеров. Я об этом по поводу Германии ничего не читала, не слышала. Я была сейчас в Германии на конференции послов, об этом не было сказано. Мы передаем это оружие и мы знаем, что мы не можем больше повлиять на то, что будет сделано с этим оружием", – сказала Фельдгузен.

На вопрос, не означает ли это, что ВСУ будут самостоятельно принимать решения по использованию этого оружия, она ответила: "Кто другой будет им пользоваться?".

  • 18 августа в США около 20 военных и дипломатов призвали Байдена дать Украине ATACMS. В Пентагоне считают, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты ATACMS.
  • 12 сентября WSJ сообщало, что Украина предоставила США список вооружения, необходимого для продолжения наступления в 2023 году. В списке десятки видов вооружений, включая тактическую ракетную систему ATACMS, дальность действия которой составляет 300 км.
Вадим Ребрина
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оружие Анка Фельдгузен
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