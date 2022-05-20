Посол Германии в США: Война полностью разрушила стратегию Германии в отношениях с Россией

Посол Германии в США Эмили Хабер заявила, что стратегия взаимозависимости в отношениях с Россией сейчас "развеяна" вторжением в Украину и последующими действиями РФ. Об этом она сказала в интервью CNN.

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На вопрос журналиста, действительно ли "Германия принципиально неверно понимала Владимира Путина" в прошлые годы, Хабер ответила: "Это правда, что на протяжении многих десятилетий наша стратегия основывалась на фундаментальном предположении… что взаимозависимость приведет к стабильности, предсказуемости и в какой-то степени к согласованности. Это был, если хотите, наш опыт в отношении ГДР, с воссоединением и даже с распадом Советской империи. Теперь мы видим, что взаимозависимость на самом деле также может привести к уязвимости. Так что это предположение, по сути, было развеяно".

Хабер также отметила, что Западу необходимо объединиться в своих заявлениях против Путина, потому что "на самом деле мы, вероятно, очень мало знаем о внутренней динамике его окружения".

Посол также рассказала о снижении зависимости Германии от российских энергоносителей, заявив, что страна работает с "головокружительной скоростью", и результат будет "необратимым".

"Мы должны как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского ископаемого топлива… Мы сейчас обсуждаем нефтяное эмбарго. И Германия на самом деле настаивает на нем", – сказала дипломат.

Газ, по ее словам, — "более сложная история, потому что, в отличие от рынка нефти, это не глобальный рынок". "Но мы диверсифицируем с головокружительной скоростью. Мы заключаем большие контракты по СПГ, мы строим хранилище СПГ... И мы намерены как можно быстрее уйти от российского газа, не говоря уже о нефти и угле. Нам нужно покончить с этой зависимостью, и это будет необратимо", – сказала Хабер.

Новый – шестой – пакет санкций ЕС против РФ обсуждается руководством блока уже несколько недель. Основу этого пакета, эмбарго на российскую нефть, подрывает позиция Венгрии, которая требует от ЕС около $18 млрд возмещения экономических потерь за эмбарго.

Вадим Ребрина

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