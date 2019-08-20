Посол: Инцидент с хлебом и женой Нетаньяху – прокол Израиля

Сара Нетаньяху (фото - ЕРА)

Инцидент с хлебом и супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в аэропорту Борисполя – недоработка израильской службы протокола. Об этом в комментарии Укринформу сказал посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко,

"Я думаю, что это (инцидент с караваем, - ред.) - просто недоработки израильского протокола. Там случайно не предупредили жену премьер-министра об этой традиции", - сказал он

По словам посла, в Израиле нет такой традиции уважительного и бережного отношения к хлебу, как в Украине. "У них, например, после Песаха весь хлеб сжигается, поэтому, чтобы вы понимали, хлеб - это не что-то чрезвычайное для Израиля", - сказал Надоленко.