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Посол Израиля: Если Украина отменит безвиз – то вернуться к нему будет очень сложно

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 07:30
Посол Израиля: Если Украина отменит безвиз – то вернуться к нему будет очень сложно - Фото
Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Украине и Израилю будет сложно вернуться к соглашению о безвизе, если его отменят. Об этом для материала LIGA.net о проблемах с депортациями и отношением к украинцам в аэропорту Бен-Гурион рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Он отметил, что у Украины есть право уведомить Израиль о намерении отменить безвиз – но пока такого официального сообщения не было.

"Украина была одной из немногих стран на постсоветском пространстве, с которой Израиль подписал договор о безвизовом режиме. Хотя в Израиле и были определенные структуры, которые возражали против этого. Если этот договор будет отменен, то будет очень сложно вернуться к этой ситуации потом. Я бы подумал дважды перед тем, как принимать такие решения", –  сказал Бродский.

По мнению посла, отмена безвиза больше навредит гражданам Украины –  поскольку они в условиях войны чаще ездят в Израиль, а не наоборот.

"Мы получаем информацию из разных источников, что такого намерения у Украины нет. Мы слышим из различных источников, что Украина не планирует отменять безвизовый режим с Израилем", –  сказал Бродский.

  • 20 августа посольство Украины в Израиле выдвинуло фактически ультиматум: или украинцев прекращают депортировать из аэропорта Бен-Гурион, или Киев может приостановить безвиз и не пустить хасидов в Умань.
  • Посол Украины Евгений Корнийчук подчеркивал, что речь идет о возможной приостановке, а не отмене безвиза. И это решение должно приниматься высшим руководством страны.

Читайте детальнее: Разбор | 10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

Марк Сировой
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