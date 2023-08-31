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Посол Ізраїлю: Якщо Україна скасує безвіз – то повернутися до нього буде дуже складно

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 07:30
Посол Ізраїлю: Якщо Україна скасує безвіз – то повернутися до нього буде дуже складно - Фото
Міхаель Бродський (Фото: посольство Ізраїля в Україні)

Україні та Ізраїлю буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують. Про це для матеріалу LIGA.net про проблеми з депортаціями та ставленням до українців в аеропорту Бен-Гуріон розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Він зазначив, що Україна має право повідомити Ізраїль про намір скасувати безвіз – але поки що такого офіційного повідомлення не було.

"Україна була однією з небагатьох країн на пострадянському просторі, з якою Ізраїль підписав договір про безвізовий режим. Хоча в Ізраїлі й були певні структури, які заперечували проти цього. Якщо ця угода буде скасована, то буде дуже складно повернутися до цієї ситуації потім. Я подумав би двічі перед тим, як приймати такі рішення", – сказав Бродський.

На думку посла, скасування безвізу більше зашкодить громадянам України – оскільки вони в умовах війни найчастіше їздять до Ізраїлю, а не навпаки.

"Ми отримуємо інформацію з різних джерел, що такого наміру Україна не має. Ми чуємо з різних джерел, що Україна не планує скасовувати безвізовий режим з Ізраїлем", – сказав Бродський.

  • 20 серпня посольство України в Ізраїлі висунуло фактично ультиматум : або українців припиняють депортувати з аеропорту Бен-Гуріон, або Київ може призупинити безвіз та не пустити хасидів до Умані.
  • Посол України Євген Корнійчук наголошував, що йдеться про можливе призупинення, а не скасування безвізу. І це рішення має ухвалюватися вищим керівництвом країни.

Читайте докладніше: Розбір | 10-річний сирота був фактично у в'язниці. Що роблять із українцями в аеропорту Ізраїлю

Марко Сировой
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