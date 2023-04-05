UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Китая в ЕС заявил, что "безграничная дружба" Пекина и России – просто риторика

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 14:02
Посол Китая в ЕС заявил, что
Фу Цун (Скриншот видео)

Посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что в мире неверно истолковали отношения его страны с Россией, и назвал термин "безграничная дружба" Пекина и Москвы простой риторикой. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, посол Фу преуменьшил значение заявления России и Китая о "безграничной дружбе", которое российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фу заявил, что Китай не был на стороне России в войне и что некоторые люди "намеренно неверно интерпретируют его позицию, из-за существования так называемой "безграничной" дружбы".

"Безграничная" — это не что иное, как риторика", – подчеркнул Фу.

Посол Фу заявил, что Китай не оказывал России военной помощи и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

"Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе": – добавил посол Фу.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что воспринял заявления России о войне как об оборонительной против вторжения НАТО. А также потому, что его правительство считает, будто "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

Читайте также: Макрон и Байден хотят привлечь Китай к ускорению завершения войны России против Украины

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай война Фу Цун
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 