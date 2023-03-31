Боррель: Китай не делает различия между агрессором и жертвой агрессии

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай "не делает различия между агрессором и жертвой агрессии", но призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, "чтобы добиться мира в Украине". Об этом Боррель заявил в Мадриде, сообщает The Guardian.

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Он считает, что Китай не может быть "посредником" в войне России против Украины, "но может сыграть роль посредника в достижении мирного соглашения с Россией".

"Китай не делает различия между агрессором и жертвой агрессии. Китай не призывает к выводу российских войск из Украины", – сказал Боррель, но, подчеркнул он, Пекин должен использовать свое влияние на Москву, "чтобы добиться мира в Украине".

Вадим Ребрина

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