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Боррель: Китай не делает различия между агрессором и жертвой агрессии

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 18:24
Боррель: Китай не делает различия между агрессором и жертвой агрессии - Фото
Жозеп Боррель (фото — Twitter дипломата)

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай "не делает различия между агрессором и жертвой агрессии", но призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, "чтобы добиться мира в Украине". Об этом Боррель заявил в Мадриде, сообщает The Guardian.

Он считает, что Китай не может быть "посредником" в войне России против Украины, "но может сыграть роль посредника в достижении мирного соглашения с Россией".

"Китай не делает различия между агрессором и жертвой агрессии. Китай не призывает к выводу российских войск из Украины", – сказал Боррель, но, подчеркнул он, Пекин должен использовать свое влияние на Москву, "чтобы добиться мира в Украине".

Вадим Ребрина
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Китай война Жозеп Боррель
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