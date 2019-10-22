Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посол недоволен работой германо-украинской исторической комиссии

Посол недоволен работой германо-украинской исторической комиссии - Фото
Андрей Мельник (Фото: Melnyk Andrij/Twitter)
22.10.2019, 08:37

По оценке Андрея Мельника, комиссия фактически бездействовала в течение четырех лет

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "крайне неудовлетворительной" работу германо-украинской исторической комиссии и настаивает на переформатировании ее деятельности. Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

Мельник отметил, что недовольство касается украинской части комиссии. По оценке Мельника, за четыре года она фактически бездействовала. Он утверждает, что его звонки к сопредседателю комиссии Ярославу Грицаку с просьбой выразить мнение хотя бы ее украинской части накануне рассмотрения вопроса о признании Голодомора геноцидом остались без ответа.

"Мы сейчас будем пытаться поднять вопрос, чтобы работа комиссии была полностью переформатирована", - заявил Мельник. По его словам, она ограничивается одной конференцией в год. "Называть ее германо-украинской по состоянию на сегодня, исходя из результатов работы, язык не поворачивается. Это - немецкая комиссия, в которой формально участвуют несколько украинских историков", - сказал посол.

Напишите нам
голодомор андрей мельник Ярослав Грицак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 