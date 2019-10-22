Посол недоволен работой германо-украинской исторической комиссии

Андрей Мельник (Фото: Melnyk Andrij/Twitter)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "крайне неудовлетворительной" работу германо-украинской исторической комиссии и настаивает на переформатировании ее деятельности. Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

Мельник отметил, что недовольство касается украинской части комиссии. По оценке Мельника, за четыре года она фактически бездействовала. Он утверждает, что его звонки к сопредседателю комиссии Ярославу Грицаку с просьбой выразить мнение хотя бы ее украинской части накануне рассмотрения вопроса о признании Голодомора геноцидом остались без ответа.

"Мы сейчас будем пытаться поднять вопрос, чтобы работа комиссии была полностью переформатирована", - заявил Мельник. По его словам, она ограничивается одной конференцией в год. "Называть ее германо-украинской по состоянию на сегодня, исходя из результатов работы, язык не поворачивается. Это - немецкая комиссия, в которой формально участвуют несколько украинских историков", - сказал посол.