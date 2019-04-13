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13.04.2019, 16:38

Посол отрицает недавнее снятие санкций ЕС с окружения Януковича

Посол отрицает недавнее снятие санкций ЕС с окружения Януковича - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

Речь идет о санкциях, снятых в течение предыдущих лет, сообщил представитель Украины в ЕС

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Представитель Украины в Евроcоюзе Николай Точицкий опровергает информацию о том, что в последние дни ЕС снял санкции с девяти человек из окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом он сообщил в Twitter.

"Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет. Никаких решений в эти дни о снятии санкций с бывших украинских должностных лиц ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt речь речь идет о санкциях, снятых в течение предыдущих лет", - написал он.

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Точицкий добавил, что благодаря работе руководства Украины с лидерами ЕС в течение последних лет существенно были расширены экономические, "крымские" и персональные санкции, введенные против российских оккупантов.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что ЕС исключил из своих санкционных списков девять человек из окружения Януковича из-за недостатка доказательств.

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Теги: санкции, ЕС, виктор янукович
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