Посол: Последние удары из Беларуси были осенью. Мы их фиксируем и предъявим после победы

Последний раз Украину обстреливали из Беларуси в октябре 2022 года. Россияне тогда использовали дроны, сообщил в интервью LIGA.net посол в Беларуси Игорь Кизим.

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По его словам, с самого начала большой войны посольство фиксирует обстрелы с территории Беларуси в официальных нотах. Чтобы потом не было разговоров, что Украина о них не сообщала.

"Последними были дроны в октябре 2022 года. А последняя ракетная атака была в сентябре. Тогда было две-четыре ракеты воздушного базирования. Кажется, Х-101. Все это есть в официальных нотах. Когда будем говорить после победы, то у нас есть что предъявить Беларуси", – рассказал дипломат.

9 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Но она не использовала воздушное пространство Беларуси.

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Марко Сировой

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