Посол США: Обстрел Киева – свидетельство провала Кремля. Украина держится – и мы тоже
14.01.2023, 14:34
Бриджит Бринк (Фото - Twitter посла США)
Очередной ракетный обстрел Киева – еще одно напоминание о стратегическом провале России в Украине. Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк.
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"Еще одно утро, проведенное в укрытии из-за российских ракет, еще одно напоминание о стратегическом провале России в Украине. Поскольку ее силы несут большие потери на поле боя, Россия продолжает обстреливать города и гражданскую инфраструктуру. Украина стоит крепко. Мы тоже", – написала посол.
- 14 января армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе.
- Также оккупанты нанесли удар по жилой застройке в Киевской области.
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