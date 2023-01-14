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Посол США: Обстрел Киева – свидетельство провала Кремля. Украина держится – и мы тоже

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 14:34
Посол США: Обстрел Киева – свидетельство провала Кремля. Украина держится – и мы тоже - Фото
Бриджит Бринк (Фото - Twitter посла США)

Очередной ракетный обстрел Киева – еще одно напоминание о стратегическом провале России в Украине. Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк.

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"Еще одно утро, проведенное в укрытии из-за российских ракет, еще одно напоминание о стратегическом провале России в Украине. Поскольку ее силы несут большие потери на поле боя, Россия продолжает обстреливать города и гражданскую инфраструктуру. Украина стоит крепко. Мы тоже", – написала посол.

Сергій Бережний
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