Посол США в Украине пришла на избирательный участок в Киеве: фото

Мари Йованович (фото - ua.usembassy.gov)

Посол США в Украине Мари Йованович посетила избирательный участок в Печерском районе Киева посмотреть, как украинцы осуществляют право избирать президента. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

Американские дипломаты поблагодарили Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, гражданскую сеть Опора, сети ЕNEMO, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт и "других независимых честных наблюдателей, оказывающих поддержку свободном и справедливом демократическом процессе".

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Ранее посол Йованович призвала украинцев принять участие в голосовании.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.