Посол: Украина и Великобритания работают над смягчением визового режима

Сейчас Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, сказал Пристайко

Великобритания и Украина совместно ищут пути смягчения визового режима. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Между нами существует взаимопонимание и мы ищем лучшие пути решения. Нам потребуется время, этот процесс всегда был сложным, но мы движемся вперед", – сказал Пристайко.

По его словам, в Украину из Великобритании скоро должна прибыть специальная комиссия, которая изучит работу систему выдачи биометрических паспортов и оценит качество сотрудничества между государственными ведомствами.

Посол добавил, что сейчас Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, облегчив для начала получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям, студентам и тому подобное.

6 октября Пристайко заявил, что Украина и Великобритания подпишут новое соглашение, в котором объявят отношения стратегическими. Документ будет похож на соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

Читайте также: Ракетные катера и порт в Очакове. В ОП рассказали, на что Британия дала 1,25 млрд фунтов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.