Посол Украины и лидер венгров Румынии обвинили друг друга во лжи

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Посол Украины в Румынии Александр Банков заявил, что лидер Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунор Келемен раньше пытался въехать в Украину по венгерскому паспорту и тогда узнал о запрете на въезд в страну. Келемен назвал это неправдой.

"Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении" - написал Банков в своем Facebook.

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Он добавил, что и на этот раз ему вручили решение о запрете на пересечение госграницы, которое он подписал: "Это правда, что соответствующее решение не содержит мотивов, но такая практика является общей для всех европейских государств".

Келемен, в свою очередь, заявил, что информация Банкова не соответствуют действительности.

"Заявление украинского посла в Румынии Александра Банкова о том, что я ранее пытался пересечь границу Украины с венгерским паспортом является неправдой", - заявил он.

Он говорит, что за последние 20 лет не был в Украине и "никогда не пользовался венгерским паспортом".

Вчера, 6 апреля, лидер Демократического союза венгров в Румынии (UDMR), депутат румынского парламента Хунор Келемен заявил, что его без объяснения причин не впустили в Украину. По словам политика, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летие создания Общества венгерской культуры Закарпатья. МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Любовь Непоп.