Румынский депутат заявил, что его не впустили в Украину

Хунор Келеман (фото - facebook.com/kelemenhunor.rmdsz)

Лидер Демократического союза венгров в Румынии (UDMR), депутат румынского парламента Хунор Келемен заявил, что его без объяснения причин не впустили в Украину. Об этом Келеман написал в своем Facebook.

По словам политика, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летие создания Общества венгерской культуры Закарпатья.

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Келеман утверждает, что его час продержали на границе, а затем отказали в праве на въезд якобы без объяснения причин.

"Они просто сообщили мне, что я не могу пересечь границу", - написал румынский политик.

Он сообщил, что уведомил министра иностранных дел Румынии об этом инциденте, а в понедельник намерен просить разъяснений в посольстве Украины в Бухаресте.

Украинские службы пока не подтвердили информацию о запрете въезда Келеману в Украину.

В марте Украина отказала во въезде руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу.

В СБУ отметили, что основанием для запрета стала необходимость обеспечения безопасности журналиста, напомнив, что Вершютц рассказывал в интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.

Австрия обвинила Украину в цензуре.