Австрия обвинила Украину в цензуре из-за недопуска журналиста

Кристиан Вершютц (скриншот с видео)

Министр иностранных дел Австрии заявила, что запрет на въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу "является актом цензуры, который неприемлем в Европе". Посла Украины вызвали для беседы в МИД, сообщает Der Standard.

"Запрет на въезд корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, который неприемлем в Европе. Мы осуждаем этот подход, который полностью несовместим с европейскими фундаментальными ценностями, и призываем к снятию запрета", - написала ранее в Twitter глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

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Генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик призвал посла предоставить доказательства обвинений Украины против журналиста ORF.

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры, и он несовместим с ценностями и принципами соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал Петерлик.

Он отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также призвал к снятию запрета на въезд Вершютцу.

"Наша цель должна состоять в том, чтобы Кристиан Вершютц, как корреспондент ORF, мог продолжать репортажи без неприемлемых ограничений со стороны Украины", - заключил Петерлик.

Ранее первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова заявила, что с начала вооруженного конфликта в Крыму и Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Украины…".

В СБУ отметили, что основанием для запрета стала необходимость обеспечения безопасности журналиста, напомнив, что Вершютц рассказывал в интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.