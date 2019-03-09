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09.03.2019, 14:07

"Чтобы защитить": СБУ объяснила запрет на въезд журналисту

"Чтобы защитить": СБУ объяснила запрет на въезд журналисту - Фото
Кристиан Вершютц (скриншот с видео)

Кристиан Вершютц говорил о существующих угрозах его жизни в Украине

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В Службе безопасности подтвердили информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершютцу въезд в Украину сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста, напомнив, что Кристиан Вершютц рассказывал в интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.

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Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в стране, СБУ в соответствии с законодательством приняла решение о запрете ему въезда.

7 марта первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что в Украину запретили въезд руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу из соображений национальной безопасности.

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Теги: сбу, австрия, Кристиан Вершютц, запрет на въезд, журналист
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