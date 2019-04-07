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07.04.2019, 11:44

Венгрия вызвала посла Украины из-за политика из Румынии

Венгрия вызвала посла Украины из-за политика из Румынии - Фото
Фото: Facebook/kelemenhunor.rmdsz

Любовь Непоп ждут в венгерском дипведомстве в понедельник, 8 апреля

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МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Любовь Непоп из-за запрета на въезд в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Венгрии.

Непоп ждут в венгерском дипведомстве в понедельник, 8 апреля.

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"Венгрия считает неприемлемым запрет для президента RMDSZ Хунора Келемена на въезд в Украину, поэтому посол Украины в Будапеште была вызвана в министерство иностранных дел в понедельник", - сказано в сообщении. 

Келемену запретили въезд в Украину на 3 года. Будапешт назвал это антивенгерским шагом.

Вчера, 6 апреля, лидер Демократического союза венгров в Румынии (UDMR), депутат румынского парламента Хунор Келемен заявил, что его без объяснения причин не впустили в Украину. По словам политика, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летие создания Общества венгерской культуры Закарпатья.

Фото: Facebook/kelemenhunor.rmdsz

В марте Украина отказала во въезде руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. В СБУ отметили, что основанием для запрета стала необходимость обеспечения безопасности журналиста, напомнив, что Вершютц рассказывал в интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.

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Теги: Любовь Непоп, запрет, Венгрия, Румыния, посол
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