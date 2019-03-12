Посол Украины в Австрии опроверг обвинения в цензуре

Александр Щерба (фото - Facebook)

Дело руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова. Об этом рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет Евройпейская правда.

Такое мнение посол высказал в австрийском МИДе.

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"Я четко заявил, что дело Вершютца не имеет никакого отношения к проблеме свободы слова", - сказал посол.

Дипломат также рассказал о визите на Донбасс на прошлой неделе большой делегации известных австрийских журналистов, многие из которых известны своей критикой Украины.

"Они не имели никаких проблем с въездом в Украину или аккредитацией в зоне ООС. Просто эти журналисты имеют элементарное уважение к Украине и ее законодательству. Других требований у нас нет. Господин Вершютц этих требований не придерживался - и получил наказание, очень мягкое с точки зрения толкования украинского законодательства", - подчеркнул Щерба.

Вчера министр иностранных дел Австрии заявила, что запрет на въезд в Украину Вершютцу "является актом цензуры, который неприемлем в Европе".