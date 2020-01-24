Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посол в Румынии извинился за перевод речи Зеленского

Посол в Румынии извинился за перевод речи Зеленского - Фото
Утверждать, что Зеленский "поддерживает агрессивный ревизионизм в стиле Владимира Путина", - неверно, считает посол (Фото: пресс-служба президента)
24.01.2020, 10:57

Перевод об "оккупации Буковины" уже исправили

Посол Украины в Румынии Александр Баньков заявляет, что слова об "оккупации Буковины Румынией", которые были якобы произнесены президентом Владимиром Зеленским в речи по случаю Дня Соборности, являются неточным переводом, и приносит извинения. Об этом он написал в Facebook.

"Прежде всего мы должны быть очень осторожными, когда дело доходит до деталей (дьявол кроется в деталях). Понятно, что мало кто в Румынии видел заявление президента Украины в оригинале, то есть на украинском языке, но они взяли английский перевод, где оригинальная фраза "Північну Буковину зайняли румуни" (Bucovina de Nord a fost luată de români) была переведена как "Northern Bucovina was occupied by Romanians".
Конечно, это официальный перевод, но он остается переводом и не меняет первоначальный текст. Желающие могут легко проверить оригинальное видео", - написал посол.

Посол отмечает, что тезисы типа "Президент Украины обвиняет Румынию в оккупации Северной Буковины" или что Зеленский "поддерживает агрессивный ревизионизм в стиле Владимира Путина" - результат неверных толкований.

"Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций", - написал посол, отметив, что перевод уже исправлен.

  • 2 июня 2019 года бывший тогда главным военным прокурором Анатолий Матиос заявил, что созывает на совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео сомнительного качества о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022 году. Ранее на сайте Информационное сопротивление было сообщение о том, что YouTube появилось аматорское видео, как Румыния в целях защиты своих граждан может оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области после активизации боевых действий в Донбассе и возможного полномасштабного наступления войск РФ.

Читайте также: Генерал США заявил о рисках оккупации Россией Одессы и Румынии

Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Румыния буковина
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 