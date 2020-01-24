Посол в Румынии извинился за перевод речи Зеленского

Утверждать, что Зеленский "поддерживает агрессивный ревизионизм в стиле Владимира Путина", - неверно, считает посол (Фото: пресс-служба президента)

Посол Украины в Румынии Александр Баньков заявляет, что слова об "оккупации Буковины Румынией", которые были якобы произнесены президентом Владимиром Зеленским в речи по случаю Дня Соборности, являются неточным переводом, и приносит извинения. Об этом он написал в Facebook.

"Прежде всего мы должны быть очень осторожными, когда дело доходит до деталей (дьявол кроется в деталях). Понятно, что мало кто в Румынии видел заявление президента Украины в оригинале, то есть на украинском языке, но они взяли английский перевод, где оригинальная фраза "Північну Буковину зайняли румуни" (Bucovina de Nord a fost luată de români) была переведена как "Northern Bucovina was occupied by Romanians".

Конечно, это официальный перевод, но он остается переводом и не меняет первоначальный текст. Желающие могут легко проверить оригинальное видео", - написал посол.

Посол отмечает, что тезисы типа "Президент Украины обвиняет Румынию в оккупации Северной Буковины" или что Зеленский "поддерживает агрессивный ревизионизм в стиле Владимира Путина" - результат неверных толкований.

"Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций", - написал посол, отметив, что перевод уже исправлен.

2 июня 2019 года бывший тогда главным военным прокурором Анатолий Матиос заявил , что созывает н Ранее на сайте Информационное сопротивление было сообщение о том, что YouTube появилось аматорское видео, как Румыния в целях защиты своих граждан может оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области после активизации боевых действий в Донбассе и возможного полномасштабного наступления войск РФ. а совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео сомнительного качества о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022 году.

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