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Посольства стран ЕС и США в Киеве работают в штатном режиме

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 13:27
Посольства стран ЕС и США в Киеве работают в штатном режиме - Фото
Последствия ракетного удара по Киеву (Фото: ГСЧС)

Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.

В частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter отметила, что персонал учреждения "в порядке".

Сообщение о якобы эвакуации посольств из Киева распространяется через российские Telegram-каналы и медиа Кремля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что с самого утра находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы "координировать решительный ответ" на атаки россиян: "Партнеры должны объединить усилия, чтобы немедленно обеспечить Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны".

Валерія Кондратова
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ракетный обстрел посольства война России в Украине
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