Посольства стран ЕС и США в Киеве работают в штатном режиме
10.10.2022, 13:27
Последствия ракетного удара по Киеву (Фото: ГСЧС)
Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.
В частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter отметила, что персонал учреждения "в порядке".
Сообщение о якобы эвакуации посольств из Киева распространяется через российские Telegram-каналы и медиа Кремля.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что с самого утра находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы "координировать решительный ответ" на атаки россиян: "Партнеры должны объединить усилия, чтобы немедленно обеспечить Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны".
- Под ударами российских террористов утром 10 октября оказались гражданская и критическая инфраструктура. По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Взрывы раздались и в центре столицы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии