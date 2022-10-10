Посольства стран ЕС и США в Киеве работают в штатном режиме

Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.

В частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter отметила, что персонал учреждения "в порядке".

Сообщение о якобы эвакуации посольств из Киева распространяется через российские Telegram-каналы и медиа Кремля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что с самого утра находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы "координировать решительный ответ" на атаки россиян: "Партнеры должны объединить усилия, чтобы немедленно обеспечить Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны".

Под ударами российских террористов утром 10 октября оказались гражданская и критическая инфраструктура. По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Взрывы раздались и в центре столицы.

Валерія Кондратова

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