Посольство России во Франции запросило доступ к Павлу Дурову

В российской дипмиссии заявили, что находятся в контакте с адвокатом Дурова, которого накануне задержали в Париже по ордеру

Павел Дуров (Фото: Facebook)

Посольство России во Франции запросило консульский доступ к предпринимателю и генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову, которого 24 августа по ордеру задержали в аэропорту Парижа.

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"После появления в СМИ новости о задержании П. В. Дурова немедленно пригласили у французских властей разъяснение о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ", – говорится в сообщении дипмиссии.

В российском посольстве утверждают, что по состоянию на сегодняшний день "французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу".

Россияне находятся в контакте с адвокатом Дурова.

24 августа в парижском аэропорту французские правоохранители задержали Дурова. Ему могут вручить подозрение в участии в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях из-за недостаточной модерации контента в мессенджере.

Ему потенциально грозит до 20 лет тюрьмы во Франции, поскольку в 2021 он стал ее гражданином.

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