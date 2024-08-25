Посольство Росії у Франції запросило доступ до Павла Дурова

У російській дипмісії заявили, що перебувають у контакті з адвокатом Дурова, якого напередодні затримали у Парижі за ордером

Павло Дуров (Фото: Facebook)

Посольство Росії у Франції запросило консульський доступ до підприємця та генерального директора Telegram Павла Дурова, якого 24 серпня за ордером затримали в аеропорту Парижа.

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"Після появи в ЗМІ новини про затримання П. В. Дурова негайно запросили у французької влади роз'яснення про причини й зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ", – йдеться у повідомленні дипмісії.

У російському посольстві стверджують, що станом на сьогодні "французька сторона поки що ухиляється від взаємодії з цього питання".

Росіяни перебувають у контакті з адвокатом Дурова.

24 серпня у паризькому аеропорту французькі правоохоронці затримали Дурова. Йому можуть вручити підозру в участі у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах через недостатню модерацію контенту у месенджері.

Йому потенційно загрожує до 20 років тюрми у Франції, оскільки у 2021 році він став її громадянином.

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