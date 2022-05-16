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Посольство США очень скоро возобновит работу в Киеве – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 02:30
Посольство США очень скоро возобновит работу в Киеве – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Посольство Соединенных Штатов Америки очень скоро возобновит работу в Киеве. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на неформальном заседании министров иностранных дел НАТО, которое проходило 15 мая в Берлине.

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"Мы знаем, что суверенная и независимая Украина устоит. И мы знаем, что, поддерживая Украину, мы также защищаем принципы суверенитета и независимости, которые лежат в основе глобального мира и безопасности", – сказал Блинкен.

По его словам, американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы в Польше.

"Мы вновь открываем наше посольство в Киеве — мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но эта работа продолжается — и мы возобновим работу очень скоро", – сообщил госсекретарь США.

Блинкен выразил надежду, что Сенат быстро утвердит послом США в Украине Бриджит Бринк.

Читайте также: Возвращение посольства и новая военная помощь. Подробности визита Блинкена в Киев: видео

Наталия Медведева
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Посольство США Энтони Блинкен
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