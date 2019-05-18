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18.05.2019, 18:19

Посольство США показало видео о работе Йованович в Украине

Посольство США показало видео о работе Йованович в Украине - Фото
Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кто займет место Мари Йованович, пока неизвестно

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Американское посольство в Киеве объявило о завершении дипломатической миссии Мари Йованович в Украине. Об этом говорится в Facebook посольства.

Там подвели итоги работы Йованович с помощь видеоролика.

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"Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве - оглянемся и посмотрим на ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США", - сказано в сообщении.

Недавно США приняли решение отозвать Йованович. В МИД Украины заявили, что это "плановый процесс, который происходит в соответствии с планами и процедурами, существующими в американской дипломатии".

Кто займет место Йованович, пока неизвестно. 

Недавно ненпрокурор Юрий Луценко обвинил Йованович в том, что она доносила до администрации Дональда Трампа необъективную информацию об Украине и была слишком субъективна в своем отношении к представителям украинских силовых органов. 

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Теги: США, посольство, дональд трамп, мари йованович
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