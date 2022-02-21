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Боевики просят Путина о признании. В США отреагировали: Мир больше не купится на ложь РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 20:12
Боевики просят Путина о признании. В США отреагировали: Мир больше не купится на ложь РФ - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Посольство США в Украине отреагировало на последние агрессивные действия РФ против Украины и на призыв главарей террористических организаций ДНР и ЛНР к президенту РФ Владимиру Путину признать оккупированные территории Донбасса "независимыми республиками".

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"Могло бы быть смешно от реализации Россией очевидных, халтурных заговоров для оправдания вторжения, если бы они не были столь разрушительны и опасны", – сказано в сообщении посольства.

В американском посольстве подчеркнули, что РФ прибегла к операциям под прикрытием чужого флага, дезинформации, а теперь их собственные прихвостни "просят" о "защите".

"Все это прямо из методички того, что происходило в Грузии, но мир больше не купится на ложь", – заявили в посольстве.

Боевики просят Путина о признании. В США отреагировали: Мир больше не купится на ложь РФ
  • Сегодня главари террористических организаций ДНР и ЛНР призвали Путина признать оккупированные территории Донбасса "независимыми республиками".
  • Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России – на нем шла речь о признании Россией террористов на Донбассе. Путин заявил, что сегодня примет решение.
Оксана Житнюк
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