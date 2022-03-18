Постоянные контратаки ВСУ сильно бьют по наступательному потенциалу РФ – разведка Британии
Контратаки украинских сил серьезно ограничивают наступательный потенциал войск России в Украине. Такие данные британской разведки в Twitter опубликовало Минобороны Великобритании.
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"Непрекращающиеся украинские контратаки вынуждают Россию отвлекать большое количество войск для защиты собственных линий снабжения. Это сильно ограничивает наступательный потенциал России", – говорится в сообщении.
В британской разведке также добавили, что неуверенному вторжению России препятствуют логистические проблемы.
Нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов не позволяют России эффективно пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как продовольствие и топливо, заявили в ведомстве.
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