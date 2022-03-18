UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Постоянные контратаки ВСУ сильно бьют по наступательному потенциалу РФ – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 02:40
Постоянные контратаки ВСУ сильно бьют по наступательному потенциалу РФ – разведка Британии - Фото
Украинский военный и разбитая российская техника (фото - Генштаб)

Контратаки украинских сил серьезно ограничивают наступательный потенциал войск России в Украине. Такие данные британской разведки в Twitter опубликовало Минобороны Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Непрекращающиеся украинские контратаки вынуждают Россию отвлекать большое количество войск для защиты собственных линий снабжения. Это сильно ограничивает наступательный потенциал России", – говорится в сообщении.

В британской разведке также добавили, что неуверенному вторжению России препятствуют логистические проблемы.

Нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов не позволяют России эффективно пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как продовольствие и топливо, заявили в ведомстве.

Читайте также: Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон – Офис президента

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война армия рф разведка великобритании войска украины контратаки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 