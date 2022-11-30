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Посылка с бомбой была отправлена послу Украины: детали взрыва в посольстве в Испании

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 18:43
Посылка с бомбой была отправлена послу Украины: детали взрыва в посольстве в Испании - Фото
Сергей Погорельцев (фото - посольство Украины в Испании, Facebook)

Посылка со взрывчаткой, которая взорвалась в посольстве Испании, была отправлена на имя самого посла. Об этом рассказал Европейской правде посол в Испании Сергей Погорельцев.

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По его словам, в посольство был прислан пакет с документами. Он был адресован на имя Погорельцева, однако вызвал подозрения у его секретарши: на нем не было обратного адреса и он не похож на почту, которую обычно направляют дипломатам.

Секретарша передала посылку коменданту посольства, рассказывает посол. В ней оказалась коробка – это вызвало подозрения у коменданта, он вышел на улицу, чтобы рядом никого не было.

"А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв… Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", – рассказывает Погорельцев.

Он поблагодарил сотрудников посольства за профессиональные действия, без которых "последствия были бы значительно серьезнее".

Посол не стал выдвигать версии, кто мог прислать взрывчатку, однако рассказал, что испанские власти пообещали приложить все усилия для расследования, а глава МИД Испании уже выразил поддержку в телефонном звонке.

  • 30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку.

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Марко Сировой
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посольство взрыв посылка мадрид посол бомба сергей погорельцев
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