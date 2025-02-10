Потап дал интервью Дудю. Рассказал о русском языке, выезде за границу, ТрО и Зеленском

Алексей Потапенко дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. В частности, он высказал свое мнение относительно русского языка в Украине

Потап и Юрий Дудь (Скриншот с YouTube-видео Дудя)

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) дал интервью российскому интервьюеру Юрию Дудю. В частности, он рассказал о том, как ему удалось выехать за границу, что он думает о президенте Владимире Зеленском и русском языке.

Дудь выразил мнение, что "для многих в Украине будет непонятно, что пока ракеты [российские] продолжают лететь, Потап дает интервью журналисту из страны-агрессора".

"Давайте честно поговорим. Украинские политики и артисты в быту часто не стесняются говорить по-русски. Когда это доходит до интервью или сцены, они становятся противниками этого языка. Я свободно владею украинским языком, не пропагандирую русский, но когда нужно донести проукраинскую позицию на украинском, я это делаю".

По его словам, даже украинские президент и министр иностранных дел это делают.

Дудь заявил, что "в Украине некоторые считали, что ты [Потап] заблаговременно уехал из Украины перед полномасштабной войной. Ты специально, чтобы не оказаться закрытым в Украине, раньше времени уехал за границу".

На это продюсер заявил, что "не понимает, о чем идет речь", ведь, по его словам, он "постоянно въезжает в Украину и выезжает из нее".

"У меня есть легальный способ это делать. Все мои движения за границей, все деньги, которые я заработал за границей, направляются на помощь армии", – сказал он.

Потап объяснил, что существуют разные системы, способы и программы, предусмотренные разными инстанциями, позволяющие получить официальное разрешение на выезд. Он отметил, что этот процесс непростой и включает в себя прохождение бюрократических процедур. Также артист добавил, что за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции.

Отвечая на вопрос, справедливо ли ему иметь разрешение на выезд за границу, когда большинство украинских мужчин не могут этого сделать, Потап снова заявил о помощи армии.

"Помогаю армии, помогаю волонтерам, помогаю медицинским организациям. Помогаю и делаю это", – сказал он.

Потап рассказал о своем участии в теробороне в начале полномасштабной войны. Он утверждает, что еще в первые дни российского вторжения, находясь за границей, попросил отца "зарезервировать" ему место.

Отвечая на вопрос, что он делал в ТрО, Потап сказал, что патрулировал улицы Киева и встречался с друзьями.

"Мы ехали, забирали бронежилеты, машины. Не было какого-то четкого графика", – рассказал он.

Также артист сказал, что у него нет никаких вопросов к Зеленскому. Отвечая на уточняющий вопрос "Почему?", Потап сказал: "Сложная ситуация".