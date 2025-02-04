Британский журналист Пирс Морган выпустит интервью с Зеленским после критики Карлсона

Пирс Морган и Владимир Зеленский (Фото: piersmorgan/Х)

Британский журналист Пирс Морган, известный своими контроверсионными высказываниями и политическими взглядами, опубликует 90-часовое интервью с президентом Владимиром Зеленским вечером 4 февраля. Об этом он написал в X.

"Мое эксклюзивное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским о Путине, Трампе, НАТО, войне и возможном мире. О, и его ответ на мой спор с его величайшим критиком, Такером Карлсоном", – написал британец.

Предыдущим гостем Моргана был американский пропагандист Карлсон. В интервью он назвал Зеленского "диктатором" из-за того, что тот "не избран", а также "запретил религиозную конфессию, устранил своих политических противников и запретил языковую группу".

Кроме того, Карлсон заявил, что считает российского диктатора Путина умным и "восхищается" тем, что он сделал для России.

Посмотреть интервью можно будет на страницах Зеленского или Моргана в социальных сетях.