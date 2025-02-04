Британский журналист Пирс Морган выпустит интервью с Зеленским после критики Карлсона
Британский журналист Пирс Морган, известный своими контроверсионными высказываниями и политическими взглядами, опубликует 90-часовое интервью с президентом Владимиром Зеленским вечером 4 февраля. Об этом он написал в X.
"Мое эксклюзивное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским о Путине, Трампе, НАТО, войне и возможном мире. О, и его ответ на мой спор с его величайшим критиком, Такером Карлсоном", – написал британец.
Предыдущим гостем Моргана был американский пропагандист Карлсон. В интервью он назвал Зеленского "диктатором" из-за того, что тот "не избран", а также "запретил религиозную конфессию, устранил своих политических противников и запретил языковую группу".
Кроме того, Карлсон заявил, что считает российского диктатора Путина умным и "восхищается" тем, что он сделал для России.
Посмотреть интервью можно будет на страницах Зеленского или Моргана в социальных сетях.
- 5 января 2025 года было опубликовано трехчасовое интервью Зеленского с американским подкастером Лексом Фридманом. В ходе него президент заявил, что партнеры должны были ввести санкции против России до полномасштабного вторжения в Украину, а не после.
- Также Зеленский рассказал, что Украина не зарабатывала на войне, и если кого-то находили – "били по рукам".
- Кроме того, президент сообщил, что уважает американского предпринимателя Маска и хотел бы, чтобы тот был на нашей стороне максимально.