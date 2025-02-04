Британський журналіст Пірс Морган випустить інтерв'ю із Зеленським після критики Карлсона
Британський журналіст Пірс Морган, відомий своїми контроверсійними висловлюваннями та політичними поглядами, опублікує 90-годинне інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським ввечері 4 лютого. Про це він написав у X.
"Моє ексклюзивне інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським про Путіна, Трампа, НАТО, війну та можливий мир. О, і його відповідь на мою суперечку з його найбільшим критиком, Такером Карлсоном", – написав британець.
Попереднім гостем Моргана був американський пропагандист Карлсон. В інтерв'ю він назвав Зеленського "диктатором" через те, що той "не обраний", а також "заборонив релігійну конфесію, усунув своїх політичних противників і заборонив мовну групу".
Крім того, Карлсон заявив, що вважає російського диктатора Путіна розумним і "захоплюється" тим, що він зробив для Росії.
Подивитися інтерв'ю можна буде на сторінках Зеленського або Моргана у соціальних мережах.
- 5 січня 2025 року було опубліковано тригодинне інтерв'ю Зеленського з американським подкастером Лексом Фрідманом. Під час нього президент заявив, що партнери мали запровадити санкції проти Росії до повномасштабного вторгнення в Україну, а не після.
- Також Зеленський розповів, що Україна не заробляла на війні, і якщо когось знаходили – "били по руках".
- Окрім цього президент повідомив, що поважає американського підприємця Маска і хотів би, щоб той був на нашому боці максимально.