Британський журналіст Пірс Морган випустить інтерв'ю із Зеленським після критики Карлсона

Пірс Морган та Володимир Зеленський (Фото: piersmorgan/Х)

Британський журналіст Пірс Морган, відомий своїми контроверсійними висловлюваннями та політичними поглядами, опублікує 90-годинне інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським ввечері 4 лютого. Про це він написав у X.

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"Моє ексклюзивне інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським про Путіна, Трампа, НАТО, війну та можливий мир. О, і його відповідь на мою суперечку з його найбільшим критиком, Такером Карлсоном", – написав британець.

Попереднім гостем Моргана був американський пропагандист Карлсон. В інтерв'ю він назвав Зеленського "диктатором" через те, що той "не обраний", а також "заборонив релігійну конфесію, усунув своїх політичних противників і заборонив мовну групу".

Крім того, Карлсон заявив, що вважає російського диктатора Путіна розумним і "захоплюється" тим, що він зробив для Росії.

Подивитися інтерв'ю можна буде на сторінках Зеленського або Моргана у соціальних мережах.