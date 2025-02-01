Пропагандист Карлсон назвав Зеленського "диктатором" та заявив, що захоплюється Путіним

Також Карлсон назвав українського президента "лакеєм західних країн", який разом з іншими лідерами "розпродає свою країну"

Такер Карлсон (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Американський пропагандист Такер Карлсон в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану назвав Володимира Зеленського диктатором. Такого висновку він дійшов через те, що перш за все український президент нібито є "нелегітимним" через відсутність виборів в Україні.

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"Перша характеристика диктатора — це те, що він не обраний. Зеленський не обраний. Він також заборонив релігійну конфесію, усунув своїх політичних противників і заборонив мовну групу. Все це ознаки диктатури", – висловився Карлсон.

Він заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна розумним і "захоплюється" тим, що він зробив для Росії. Однак він додав, що не має наміру "поклонятися" Путіну, оскільки той є диктатором.

Також Карлсон назвав Зеленського "лакеєм західних країн", який разом з іншими лідерами "розпродає свою країну", і висловив незадоволення щодо українців за кордоном.

"Я був у Куршевелі у Франції кілька тижнів тому <...> І кожен, хто був у магазині Hermes, був українцем, який використовував мої гроші, щоб купити сумочки за $100 000", – заявив пропагандист.

ДОВІДКА Такер Карлсон ― відомий ультраконсерватор і прихильник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію та особисто Трампа. У 2021 році журнал Time визнав його найвпливовішим консерватором в Америці. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ-спільноти та мігрантів. У зовнішній політиці Карлсон займає ізоляціоністську позицію, виступаючи проти участі США в міжнародних конфліктах.



24 квітня 2023 року американський телеканал Fox News звільнив Карлсона, одного зі своїх найпопулярніших ведучих та автора шоу Tucker Carlson Tonight. Відомо, що Карлсон симпатизує Росії. Рішення про звільнення Карлсона ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок, власник холдингу News Corp, до якого належить Fox News. Такер Карлсон ― відомий ультраконсерватор і прихильник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію та особисто Трампа. У 2021 році журнал Time визнав його найвпливовішим консерватором в Америці. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ-спільноти та мігрантів. У зовнішній політиці Карлсон займає ізоляціоністську позицію, виступаючи проти участі США в міжнародних конфліктах.24 квітня 2023 року американський телеканал Fox News звільнив Карлсона, одного зі своїх найпопулярніших ведучих та автора шоу Tucker Carlson Tonight. Відомо, що Карлсон симпатизує Росії. Рішення про звільнення Карлсона ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок, власник холдингу News Corp, до якого належить Fox News.

9 лютого 2024 року Карлсон випустив інтерв'ю з Путіним. Після публікації матеріалу пропагандист визнав, що диктатор "не вміє пояснювати та бути послідовним".

Після цього низка українських і світових лідерів розкритикували Карлсона, а Білий дім заявив, що все, що пролунало в інтерв'ю, не вплине на думку американців, оскільки "правду про війну вони знають".

У грудні Карлсон прилетів до Москви брати інтерв'ю у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.