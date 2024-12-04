На початку лютого 2024 року Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Путіна та нібито намагався домовитися з Зеленським

Такер Карлсон (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Американський пропагандист Такер Карлсон прибув до Москви ввечері 3 грудня. Він анонсував інтерв'ю з міністром закордонних справ країни-агресора Сергієм Лавровим, зробивши кілька попередніх заяв, стоячи на Червоній площі.

Карлсон стверджує, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена підштовхує Сполучені Штати до ядерного конфлікту з РФ. Це, за його словами, досягнуло "критичної точки" після перемоги Дональда Трампа.

"Всього кілька тижнів тому адміністрація Байдена, американські військові запустили ракети на територію Росії, вбивши щонайменше дюжину російських солдатів. Таким чином, ми, про що більшість американців не знають, знаходимось у стані гарячої війни з Росією", – сказав пропагандист.

Він висловив жаль з приводу того, що чинна американська влада призупинила всі контакти з Москвою.

Карлсон заявив, що "більшість американців не знають, що відбувається в Росії через тотальну пропаганду медіа США, тому їм доводиться дізнаватися інформацію з NBC News та The New York Times".

У підсумку Карлсон додав, що "вже понад рік" намагався взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського, однак "уряд США блокує всі зв'язки". За його словами, Американське посольство в Києві "вирішує, з ким можна розмовляти українським політикам".

ДОВІДКА Такер Карлсон ― відомий ультраконсерватор і прихильник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію та особисто Трампа. У 2021 році журнал Time визнав його найвпливовішим консерватором в Америці. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ-спільноти та мігрантів. У зовнішній політиці Карлсон займає ізоляціоністську позицію, виступаючи проти участі США в міжнародних конфліктах.



24 квітня 2023 року американський телеканал Fox News звільнив Карлсона, одного зі своїх найпопулярніших ведучих та автора шоу Tucker Carlson Tonight. Відомо, що Карлсон симпатизує Росії. Рішення про звільнення Карлсона ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок, власник холдингу News Corp, до якого належить Fox News. Такер Карлсон ― відомий ультраконсерватор і прихильник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію та особисто Трампа. У 2021 році журнал Time визнав його найвпливовішим консерватором в Америці. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ-спільноти та мігрантів. У зовнішній політиці Карлсон займає ізоляціоністську позицію, виступаючи проти участі США в міжнародних конфліктах.24 квітня 2023 року американський телеканал Fox News звільнив Карлсона, одного зі своїх найпопулярніших ведучих та автора шоу Tucker Carlson Tonight. Відомо, що Карлсон симпатизує Росії. Рішення про звільнення Карлсона ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок, власник холдингу News Corp, до якого належить Fox News.

9 лютого 2024 року Такер Карлсон випустив інтерв'ю з Путіним. Після публікації матеріалу пропагандист визнав, що диктатор "не вміє пояснювати та бути послідовним".

Після цього низка українських і світових лідерів розкритикували Карлсона, а Білий дім заявив, що все, що пролунало в інтерв'ю, не вплине на думку американців, оскільки "правду про війну вони знають".

Наступного дня міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що Зеленському варто дати інтерв'ю Карлсону та запросити його, наприклад, у Бучу.